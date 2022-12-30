世界首500位最富有的亿万富豪 2022年财富蒸发1.4万亿美元

（早报讯）根据彭博亿万富翁指数报告，电动车特斯拉创办人马斯克、脸书创始人扎克伯格等世界首500位最富有的亿万富翁，在2022年里总共损失了惊人的1.4万亿美元巨额财富。对于这些人来说，2022年可说是难以忘怀的一年。

但是在这一年里，这些世界富翁梦损失的不仅是金钱。曾经的加密货币世界叱咤风云的神童，FTX联合创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）涉嫌的欺诈案件、俄罗斯对乌克兰发动的毁灭性战争，连点引发对各个商业巨头的严厉制裁，当然，还有原本是全球首富的马斯克（Elon Musk）的戏剧性推特（Twitter）收购行动，导致他得了推特，失了身价1380亿美元等，这些名誉的损失无从计。

根据彭博社，马斯克、亚马逊执行主席贝佐斯（Jeff Bezos）、币安首席执行官赵长鹏和Meta Platforms联合创始人兼首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）这几个富豪的累计净资产就在这一年蒸发了约3920亿美元。

不过，这一年也不是所有富豪都被打压。印度的富豪阿达尼（Gautam Adani）的财富就在这年里超越了微软的盖茨（Bill Gates）和股神巴菲特（Warren Buffett）。一些世界上最富有的家族，如：美国的科赫家族（Kochs clan）和拥有M&M糖果帝国马尔斯家族（Mars clan）的财富也在2022年有所增加。

让我们在星期五（12月30日），美国华尔街股市即将进入2022年最后一天交易的当儿，回顾过去12个月全球财经世界的“精彩片段”吧。

1月：特斯拉警钟响起

1月27日，在电动车巨头特斯拉发出供应面对严厉挑战警告后，市场即刻做出反应，让当时的世界首富马斯克瞬间因为特斯拉股价猛挫而损失258亿美元。这也是彭博财富指数历史上第四大单日跌幅，似乎在预告马斯克会在财务方面度过艰难的一年。

2月：俄罗斯寡头财富被抹杀

2月24日，就在俄罗斯总统普京命令他的军队入侵乌克兰当天，俄罗斯最富有的富豪们总共损失了466亿美元。在可预见的未来，欧盟、英国和美国当局相信还会继续制裁俄罗斯的“寡头”及他们的公司，让这些商业大亨几乎不可能控制他们在西方的资产。

3月：中国富豪的财富被粉碎

中国市场每况愈下。3月14日中国宣布了自2020年初以来，爆发的最严重的奥密克戎疫情。根据彭博社，单在这一天，中国最富有人士的财富蒸发了646亿美元。由于冠病疫情防控措施艰巨、房地产市场低迷、对科技行业的审查加剧以及贸易紧张局势，中国富豪在2022年总共损失了1640亿美元，导致许多富裕的中国人一直想把财富转移他国。

4月：马斯克的推特“肥皂剧”上演了

在披露持有社交平台推特9.1%的股份后不久，马斯克在4月14日提出以440亿美元的估值全面收购推特。这是一个昂贵的收购行动，对全球首富来说也是不菲的。为了这笔交易，马斯克最初计划以特斯拉股票为抵押，借入数十亿美元，再拿出210亿美元现金完成收购。就如许多分析师预测的一样，要有这笔钱，马斯克最后也必须抛售他的特斯拉股票。

但是未来几个月里市场竟然恶化，马斯克便试图撤离交易，没想到推特采取法律诉讼。直到10月法官下令交易完成最后期限，马斯克才决定吞下推特。这一吞，他的净资产就报销了390亿美元。

5月：亿万富翁博利收购切尔西

在为期两个月的疯狂竞标活动中，美国亿万富翁博利（Todd Boehly）和Clearlake Capital掌舵的集团在5月里以42.5亿英镑（约52.5亿美元）的价格买下切尔西（Chelsea）。这是有史以来运动队的最高成交价。这次的竞标吸引了来自世界各地的100多名竞标者，其中包括英国亿万富翁吉姆拉特克利夫（Jim Ratcliffe）、阿波罗全球管理公司联合创始人乔什哈里斯（Josh Harris）和贝恩资本联席主席帕柳卡（Steve Pagliuca）等。

6月：沃尔顿队赢得野马队

以沃尔玛（Walmart）继承人罗伯沃尔顿（Rob Walton）为首的财团，同意以46.5亿美元收购美式橄榄球丹佛野马队（Denver Broncos），创下了美国运动队的最高成交价纪录。

7月：中国的房地产市场崩溃

在中国不断蔓延的房地产危机中，房地产富豪如碧桂园集团董事会联席主席杨惠妍的财富就在七个月内缩水超过一半。杨惠妍也因此失去了亚洲女首富的称号。近年来受益于房地产发展热潮。但是在中国开始抑制房地产价格之际，许多项目也停滞及延迟开发，导致许多房主也停止为停滞的开发项目支付贷款。碧桂园的股价一路下泄，至今仍尚未恢复。

8月：煤炭大亨阿达尼脱颖而出

煤炭大亨听起来像是另一个时代的人物。但是随着世界因乌克兰战争而出现的动荡不安、能源短缺等，印度煤矿富豪阿达尼（Adani）快速扩张的帝国，竟让他的财富超越了盖茨和法国的奢侈品牌大王阿尔诺（Bernard Arnault）。他在8月底晋升成为世界第三大富豪。这也是亚洲亿万富翁有史以来的最高的排名。阿达尼甚至还在9月里短暂超越贝佐斯成为世界第二大富豪。

9月：扎克伯格的元宇宙全军覆没

虽然美国科技巨头这一年过得很艰难，但是脸书母公司Meta Platforms的创办人扎克伯格的艰难却是格外辛苦。在9月中旬时，扎克伯格的净资产就从1月1日的水平暴跌710亿美元，跌幅达57%。开发元宇宙的高昂成本以及整个行业的低迷拖累了Meta Platforms的股价。扎克伯格在彭博财富指数中的排名也下降19位子，排名第25位，这是他自2014年以来的最低排名。

10月：冠病亿万富翁财富崩溃

冠病时期诞生的亿万富翁的财富，以惊人的速度翻倍增长，例如疫苗公司莫德纳的首席执行官班塞尔（Stephane Bancel）、在线购物Coupang的金范锡（Bom Kim），以及Zoom的创办人兼首席执行官袁征等，但是根据彭博社，在日子逐渐正常化的情况下，他们的资产价值也从峰值平均下降了58%，跌幅远大于彭博财富指数的其他成员。

11月：FTX联合创办人弗里德的160亿美元化为乌有

弗里德的加密货币交易平台FTX在央行积极收紧政策、市场资金流动性紧缩的情况下，暴露出他的加密帝国资产负债表的漏洞。再加上缺乏风险控制，结果完全崩溃。这位30岁创办人的160亿美元财富在不到一个星期的时间里化为乌有。他的平台的大约100万客户也陷入困境，个个都不知道否能拿回他们投资的钱。币安首席执行官赵长鹏的净资产也缩水了约840亿美元。

12月：马斯克不再是全球首富

在这个月份里，马斯克被拥有路易威登（Louis Vuitton）的LVMH背后的法国奢侈品大亨阿尔诺取代了。现在的世界首富是阿尔诺。虽然阿尔诺在艰难的2022年也损失了160亿美元，但是与马斯克超过1380亿美元相比，简直是小巫见大巫。