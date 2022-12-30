马国统计局：肉鸡平均成本每公斤约2新元

（早报讯）马来西亚统计局公布肉鸡及鸡蛋生产成本，肉鸡的平均成本为每公斤6.53令吉（约2新元），而一颗鸡蛋的平均成本是0.48令吉（约0.15新元）。

统计局首席统计师莫哈末乌兹尔星期五（12月30日）公布《2022年鸡肉和鸡蛋生产成本特别调查报告》时指出，农场鸡方面，结合生产成本和利润后，每公斤价格介于6.86令吉至7.84令吉（约2.10至2.40新元）。“至于批发阶段，每公斤肉鸡的利润为1.30令吉，零售阶段的利润则是1.25令吉。”

他发声明说，统计局是在今年9月至10月期间展开这项调查，以了解马国在逐渐摆脱冠病疫情影响后，经济迈入复苏阶段所引发的鸡肉生产成本走高问题。

他指出，在肉鸡成本中，最大的组成部分是饲料，占65.1%，以及购买一天日龄雏鸡的成本（16.0%）。“饲料成本因肉鸡不同阶段而异，开食期肉鸡饲料的平均成本为每50公斤132.4令吉，而成长期和育成期肉鸡饲料的平均成本为每50公斤129.71令吉，以及每50公斤126.96令吉。”

鸡蛋方面，莫哈末乌兹尔说，如果考虑生产成本和利润，农场鸡蛋的价格录得每颗0.50令吉至0.58令吉之间。“每颗鸡蛋的批发和零售利润分别是0.04令吉和0.02令吉。”