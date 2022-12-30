周五美市盘前退低 重点谈高盛新一轮裁员

星期五（12月30日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期五（12月30日），也就是2022年的最后一个交易日下跌，即将结束全球股票和债券十多年来表现最差的一年。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌12.60点或0.33％，报3836.70点；纳斯达克100指数期货跌33.90点或0.31％，报10917.10点；道琼斯指数期货则退低93.00点，报33127.80点。

由于美国失业数据显示联储局的加息行动，可能已经开始削弱劳动力市场强劲的走势，华尔街主要股指隔夜（星期四）收高，不过交易淡静。

标准与普尔500指数隔夜上升66.06点，闭市报3849.28点。重量级的道琼斯指数则起345.09点，闭市报33220.80点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起2.54％或271.70点，以10951.05点收市。

美国股市隔夜的交易非常淡静，交易所的总成交量是87亿8000万股，比过去20天的109亿5000万股平均成交量少很多。

盘前交易重点：

药剂公司Sesen Bio和Carisma Therapeutics宣布，把两家公司即将合并然后派发的特别股息增加至每股0.34美元，带动Sesen Bio股价在星期五晚上盘前交易中飙升23.42％至0.6234美元。

电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克隔夜告诉旗下员工，叫他们不应该“被股市疯狂所困扰”。特斯拉股价隔夜上涨8.08％。星期五晚上盘前特斯拉股价继续上升1.07％，截稿时报123.12美元。

星期五下文我们来看看高盛（Goldman Sachs）新一轮的裁员。星期五晚上盘前该股下跌1.26美元，截稿时报342.17美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果（Apple）、Palantir Technologies、亚马逊（Amazon）和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了特斯拉股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

高盛目前正在扩大与苹果公司（Apple）的业务合作关系，以进一步加强它的消费银行业务。（路透社）

高盛（Goldman Sachs）（纽约证券交易所代码：GS）

（早报讯）根据彭博社报道，高盛首席执行官所罗门（David Solomon）在本星期已经在给员工发出的年终信息中宣布，因为整个华尔街面对收紧的货币环境和放缓的经济活动的打击，所以高盛计划在未来几个星期内开始新一轮的裁员。

所罗门在这个年终信息说：“我们正在进行仔细审查。虽然仍在讨论中，但是我们预计裁员将会在1月上半个月进行。我们需要谨慎行事，明智地管理我们的资源。”

网络新闻平台Semafor在本月早些时候也曾报道，高盛可能会裁员多达8％，也就是约4000个工作岗位，以抵消成本对盈利和营业额下滑的打击。截至2022年9月30日，高盛的员工人数是4万9100人，比今年6月30日的人数增加了4％。

虽然一般的华尔街银行通常也都会在每年的年初辞退表现不佳的员工，但是高盛这次为了实现利润目标，相信裁员幅度将会超过竞争对手。在今年2月份，高盛就曾将中期股本回报率目标从之前的13％，提高到14％至16％。高盛在2022年的前9个月的股本回报率（ROE）是12.2％。

市场一般分析师普遍认为，高盛今年的年营业额会是接近480亿美元，会是该公司有史以来第二高的业绩表现，仅次于2021年的590亿美元。分析师普遍预计高盛2022年每股盈利会是33.71美元，比2021年的59.45美元下降43％。

盈利下滑的部分原因是因为高盛进军消费银行市场时耗费了巨大资金。所以高盛在今年10月宣布了重组计划，将它的个人贷款和高收益在线储蓄业务，即Marcus业务和旗下的其他消费银行业务并入资产与财富管理部门，从而降低Marcus的业务成本。

另外，《华尔街日报》上个星期也报道，高盛目前正在扩大与苹果公司（Apple）的业务合作关系，以进一步加强它的消费银行业务。

在Tipranks的11分析师当中，有八名分析师给于高盛股“买进”的评级，两名给予该股“持守”的评级，一名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是406.73美元。以隔夜的343.43美元闭市价计算，分析师认为该股平均还有18.43％的向上潜能。