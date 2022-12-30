美国国会报告抨击FDA批准阿尔茨海默氏症新药

（早报讯）美国国会发表报告，指责美国食品和药物管理局（FDA）批准美国生物技术公司渤健（Biogen）的阿尔茨海默氏症（Alzheimer's）新药Aduhelm的审批过程“充斥着违规行为”。

美国国会在经过18个月调查后，于星期四（12月29日）发表报告说，尽管一个独立的委员会向美国FDA建议，没有足够证据显示Aduhelm有效，一些专家也对其临床数据不一致表示担忧，但FDA仍在今年6月“加速审批”，让Aduhelm上市，显示FDA与渤健之间进行了“不恰当的合作”。

法新社报道，报告也批评总部位于马萨诸塞州的渤健为Aduhelm设定了每年5万6000美元（约7万5045新元）的“不合理高价”，指渤健把Aduhelm视为“前所未有的财务机会”，估计每年收入最高可达180亿美元。

独立委员会的11名成员一致投票反对FDA推荐使用Aduhelm，至少三名成员随后辞职。

国会调查人员指出，FDA按批准药物使用的传统做法针对Aduhelm的审批研究了九个月，后来，在三周的审查期后，突然通过“加速审批”通道批准这种药物。他们发现FDA与渤健的互动不一般，包括未能正确记录机构工作人员与制药商之间的联系。

Aduhelm是美国自2003年以来，批准的首款治疗阿尔茨海默氏症的药物。FDA通过“加速审批”通道批准此药，可使药物在最终临床结果得出前获批。但以这种方式获批的药物还必须通过一个审批后试验，不能通过该试验验证其疗效的药物，将按FDA相关程序退出市场。