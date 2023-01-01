朝鲜元旦凌晨再向东海发射导弹

（早报讯）韩国军方说，朝鲜星期天（1月1日）凌晨在东海发射了一枚短程弹道导弹。

路透社报道，此次发射距离星期六（12月31日）上午发射另三枚短程弹道导弹不到24个小时。

综合韩国军方联合参谋本部（JCS）和日本海岸警卫队消息，这枚导弹于1日凌晨2时50分（新加坡时间凌晨1时50分）左右，从朝鲜首都平壤的龙城地区发射，在飞行了约350至400公里后，落在日本经济专属区外的海里。

JCS说：“我们强烈谴责朝鲜的一系列导弹试验，这是严重的挑衅行为，损害了朝鲜半岛和国际社会的和平与稳定。”

日本防卫大臣滨田靖一说，日本已通过北京的外交渠道向朝鲜提出抗议。

美国印太司令部则发声明说，虽然这次发射没有对美国人、美国的领土，以及美国的盟友构成直接威胁，但它突出了朝鲜武器计划的不稳定影响。

据了解，最新的发射发生在朝鲜执政党举行重要会议之际。

朝鲜中央通信社（KCNA）报道，星期天发射的导弹是经由多管火箭发射器发射的。

KCNA指出，朝鲜领导人金正恩呼吁大规模生产战术核武器，提高核弹头武器库的数量，并开发具有核反击能力的新型弹道导弹系统。

KCNA补充说，金正恩称新的火箭发射器能够携带战术核武器，整个韩国都在射程之内，透露将在最短时间内发射军事卫星。