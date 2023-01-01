加拿大针对外国买家的购房禁令元旦起正式生效

（早报讯）自2023年元旦（1月1日）起，加拿大针对外国买家购买房产的禁令正式生效，并将持续两年。

中新社报道，加拿大国会在2022年6月下旬通过一项“禁止非加拿大人购买住宅物业法案”，禁止非加拿大人和非加拿大人控制的公司在加拿大购买特定的住宅物业。

法案所指的住宅物业，是拥有最多三个住宅单元的独立屋，以及半独立屋或公寓楼住宅。但法案不禁止购买具有多个住宅单元的较大建筑物。此外，度假屋等也不在禁令之列。

禁令对象包括非加拿大公民、永久居民或登记在册的印第安人的个人，未根据加拿大法律成立、未在加拿大证券交易所上市的公司，以及由非加拿大人控制的公司等。

任何被判定违反该法案的外国买家，或故意协助外国买家违反该法案的人，均可被处以1万加元（约9900新元）的罚款，且法院可勒令违反法案的外国买家出售相关房屋。

禁令不适用于想要租房的非加拿大人。同时，外交官、难民，以及在加拿大学习、工作的部分临时居民可获得禁令豁免。

此禁令是加联邦政府2022年4月向国会提交的年度预算案中，所提一系列纾解住房问题的措施之一。加政府认为，外国资金多年来持续进入加拿大住宅市场，加剧了民众对温哥华、多伦多等城市居住成本的担忧，也加剧了对加拿大人在各地住房市场中被排挤出去的担忧。