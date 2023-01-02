卢拉宣誓就任巴西总统

（早报讯）巴西新总统卢拉星期天（1月1日）宣誓就职，他对前领导人博索纳罗提出严厉指控，并誓言要实施重大改变，以拯救这个饱受饥饿、贫穷和种族主义困扰的国家。

路透社报道，曾担任总统的卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）星期天在国会的一次演讲中说，民主是10月总统选举的真正赢家。博索纳罗在拒绝认输后于上星期五（12月30日）离开巴西前往美国。

卢拉说：“民主是这次选举的伟大胜利者，克服了对投票自由的最暴力威胁，以及为操纵和羞辱选民而策划的最卑劣的谎言和仇恨运动。”

卢拉还对博索纳罗发出了隐晦的威胁。不再拥有总统豁免权的博索纳罗，因反民主言论，以及处理冠病疫情不当，如今面临越来越大的法律风险。

卢拉说：“我们不会对那些试图影响国家屈从于个人和意识形态设计的人进行任何报复，但我们将保证法治。那些犯错的人将为他们的错误负责。”他还指责博索纳罗的政府没有对造成超过68万巴西人死亡的冠病疫情作出适当反应，犯下了“种族灭绝”罪。

卢拉说，他想把巴西这个世界上最大的粮食生产国之一变成一个绿色的超级大国。他重申结束亚马逊森林砍伐的承诺；在博索纳罗执政期间，亚马逊森林的砍伐量激增至15年来的最高点。

卢拉将撤销博索纳罗放松枪支法律的数十项行政命令，这些命令导致枪支拥有量急剧上升。

巴西高等选举法院10月30日公布巴西总统选举第二轮投票的结果，左翼阵营的劳工党候选人、前总统卢拉，击败了极右派自由党候选人、当时的现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。根据官方统计，卢拉的得票率为50.9%，博索纳罗为49.1%。