纽约跨年活动发生挥刀袭警事件 三警察受伤

（早报讯）美国纽约市警察局长基钱特·休厄尔星期天（1月1日）在一场记者会上说，跨年夜时代广场安全区域外发生了一起挥刀袭警案，造成三名警察受伤，目前嫌犯已被拘留。

休厄尔说，这起案件发生在跨年夜的晚上10时（新加坡时间1日上午11时）过后，一名来自缅因州的19岁男子在时代广场跨年庆祝活动设立的安全区域外，突然走近一名警察并用砍刀挥向其头部，这名男子随后还用砍刀击中另外两名警察。她说，其中一名警察开枪击中嫌犯的肩膀，嫌犯已被拘捕。

据美国广播公司（ABC）报道，虽然嫌犯的干案动机仍在调查中，但当局不排除他是专门来到纽约市计划在时代广场袭警的可能性。消息人士称，联邦和地方执法人员正在梳理嫌犯在网上发布的贴文，相关内容初步表明嫌犯最近有伊斯兰极端主义激进化的迹象。

在新年前夕，纽约市警察局在时代广场跨年活动前的一份评估报告中指出，2022年12月有“多个支持‘伊斯兰国’（ISIS）的用户散布极端主义宣传图片，广泛呼吁在新年前发动袭击，并鼓吹各种低技术含量的策略”，其中，持刀袭击长期以来都受到伊斯兰恐怖组织的鼓动。不过，负责纽约地区事务的联邦调查局官员称，这次袭击应该是一起孤立事件，不会造成更大威胁。

美国全国广播公司（NBC）说，受伤的警察中，一名已工作八年的警察头部被撕裂，一名刚毕业的警察颅骨骨折且头部大面积撕裂。这三名受伤的警察在送医后情况稳定。

新年第一天，纽约市警察局在网上公布了嫌犯的干案工具，分析人士称它似乎是一把有弯曲刀片的廓尔喀刀。纽约市长亚当斯在社交媒体表示，庆幸三名警察处于稳定状态，并称赞他们的现场反应。