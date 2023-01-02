美国阿州州长：特朗普没资格成为总统候选人

（早报讯）美国阿肯色州州长哈钦森（Asa Hutchinson）认为，2021年1月6日的国会大厦骚乱事件，已“撤销”前总统特朗普获得2024年共和党总统候选人提名的资格。

共和党籍的哈钦森星期天（1月1日）接受美国广播公司新闻台（ABC News）“本周”（This Week）节目采访时说：“我不认为特朗普应该成为美国的下一任总统……我认为1月6日真的让他失去了未来（参选）的资格。”

哈钦森认为特朗普必须为国会大厦骚乱事件负责，称这场骚乱在政治上是不可接受的，破坏了选民与当选官员之间的信任。

特朗普多次指责国会调查委员会对他作出政治迫害。他在2022年11月中旬正式宣布将参加2024年美国总统大选。

尽管哈钦森不认为特朗普应该成为2024年的总统候选人，但他在节目中承认，近期的民意调查，以及特朗普的明星地位和在白宫四年所带来的知名度显示，特朗普依然是共和党潜在候选人中的“领跑者”。

不过他认为，特朗普在政治舞台上已不再具有新的吸引力，并指特朗普融合了“混乱”和“愤怒”的特点，可能会让人反感和远离。

2021年1月6日，时任总统特朗普的支持者暴力闯入美国国会大厦，扰乱正在进行计票及认证2020年美国总统选举结果的工作。期间，国会议员和工作人员被紧急疏散，国会被骚乱人群占领和破坏长达数小时。