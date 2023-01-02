印度法院裁定莫迪废除大钞举措合法

（早报讯）印度最高法院星期一（1月2日）裁定总理莫迪于2016年决定废除大面值纸币的决定合法。

彭博社报道，最高法院五司中的四名法官裁定莫迪政府此举合法。五司在判决书中说，政府的举措满足了“相称性”的测试，法院不能取代行政部门在这个问题上的智慧。

但其中一名法官提出异议，认为废除面额500卢比（约8.11新元）和1000卢比纸币的决定是“违反法律的权力行使”。尽管这一决定是“善意的”，但应在议会讨论并通过立法后才进行。

2016年11月，莫迪突然宣布废除面额500卢比和1000卢比的纸币，目的是打击腐败、洗黑钱、阻止伪造纸币和恐怖主义活动。

这两种纸币占印度流通货币的86%，它们不再是法定货币的消息一经传出，引发国内强烈震荡。除了对印度货币市场和金融市场造成恐慌和动荡，还给民众生活带来极大的困扰和不便。

分析认为，法院这一判决将帮助莫迪为2023年几个邦的选举和2024年的全国大选建立优势。

此前，有近50份请愿书对莫迪的非货币化行动提出质疑，指废钞行动存在程序上的失误，没有遵循正当的程序。反对党还为此组织了全国抗议活动。

备受废钞行动影响的农村贫困人口却对这一政策表示支持，称这将减少不平等和削弱腐败。