2022年美国散户最爱特斯拉

电动车制造商特斯拉（Tesla）在2022年超越科技巨头苹果（Apple），成为美国华尔街股市中最受散户欢迎的美股。在2022年即将结束在最后几个星期里，这些散户对特斯拉股票的吸购额趋势继续走高，甚至轻松超越了该股在2022年8月份拆分时的交易额高峰。

美国数据公司VandaTrack答复《联合早报》询问时提供上述资料，以及美国股市在2022年最受散户欢迎的10大美国股票名单。

VandaTrack说：“正如我们所预测的一样，特斯拉股票的交易额在该股于去年8月份分拆后开始下降。不过，在特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）最近以推特（Twitter）首席执行官的身份大发言论，又在去年12月间抨击苹果等公司之后，散户投资者，尤其那些持有非主流投资看法的散户，又开始转向支持特斯拉股票了。”

整体而言，在截至12月21日的五个交易日里，散户重新进场，每天平均买进总值达11亿3000万美元（约15亿1540万新元）的美国股票。

苹果股票是2021年散户的最爱。但是这个名衔在2022年让特斯拉以2亿零400万美元的差距给夺走了。在10大排行榜里唯一的中概股是阿里巴巴。它在2022年的散户交易额是24亿4100万美元，与2021年的24亿2400万美元大致相同。

VandaTrack说：“在散户10大最爱美股当中，在2022年脱颖而出的是特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）和亚马逊（Amazon）；英伟达成交额增加超过三倍，排名第四，而亚马逊则增加超过7倍，排名第16位。”

散户最爱的另一电动车股要算中资的蔚来（NIO），排名第13。与特斯拉不同的是，散户对中资的电动车股票蔚来的兴趣在2022年开始减弱。

不过VandaTrack认为，美市挂牌的中概股夹在中美博弈之中，已是伤痕累累，而蔚来还能处在第13位已经不易了。

从交易额来看，散户在2022年总共买进20亿4900万美元的蔚来股，比2021年的63亿8600万美元显著少很多。

另外，散户在2022年对模因股票（Meme stocks）的兴趣也显著减淡。尽管零售投资者在2022年第一季对这类股票的吸购量激增，而且在夏季似乎也试图加倍下注来弥补第一季的损失，但在接下来的交易日里，散户们对模因股票的支持明显减少了。

VandaTrack说：“我们相信，许多散户的模因股票投资组合都蒙受大量的损失，所以这些投资者在接下来的日子里都收手，暂停投机交易了。”