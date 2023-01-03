麦卡锡争夺美国众院议长 但遭遇党内挑战

（早报讯）美国第118届国会星期二（1月3日）开会的首要任务就是选出众议院议长，但呼声最高的共和党领袖麦卡锡至今未获足够支持，议长席位恐面临难产。

综合美国政治新闻网站（Politico）和路透社报道，美国众议院议长选举定于3日中午举行投票。由于共和党在中期选举后掌握了众议院222个席位，麦卡锡需要赢得218票才能出任议长，但有至少九名共和党人已对此表示反对。

一名知情人透露，截至星期天（1日）晚上，准备对麦卡锡投反对票的共和党议员，人数已达双位数。

据悉，一群强硬保守的共和党反对派正试图阻止麦卡锡担任议长，部分共和党人寻求让麦卡锡在一系列尚未解决的政治问题上让步。

麦卡锡2日在国会大厦被问及是否拥有足够选票时说，“我认为我们明天会有一个好日子”。

分析指出，若麦卡锡无法在第一轮议长投票中顺利出线，他将成为一个世纪以来，首位角逐议长席位的多数党领袖在第一轮投票中失利的人。

如果共和党人无法在3日选出议长，众议院将暂时无法推动立法或批准成立委员会。

若僵局使众议院陷入瘫痪，或迫使立法者考虑另一名候选人。即将上任的多数党领袖斯卡利斯（Steve Scalise）和保守派领袖乔丹（Jim Jordan）被视为可能人选。

众议院行政委员会警告说，如果没有在1月13日之前制定一些规则，众议院委员会将无法开始支付员工工资，员工可能会被迫休假。