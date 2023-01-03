周二美市盘前上升 重点谈理想电动车最新交货表现

星期二（1月3日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（1月3日）在新的一年的首个交易日中上升。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升33.10点或0.86％，报3872.60点；纳斯达克100指数期货起114.00点或1.04％，报11053.80点；道琼斯指数期货则起252.20点，报33399.50点。

美国股市上星期五收低，结束了整个2022年的交易。华尔街三大主要股指在2022年全年也报跌。这是这三大股指自2018年以来的首次年度下跌。

标准与普尔500指数上星期五微跌9.78点，闭市报3839.50点。重量级的道琼斯指数则跌73.55点，闭市报33147.25点。以科技股为主的纳斯达克100指数也略微退低0.10％或11.29点，以10939.76点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是85亿股，比过去20天的107亿9000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，简称：FTC）已提出反垄断诉讼，以阻止微软（Microsoft）以687亿美元收购动视暴雪（Activision Blizzard）。微软和FTC预审听证会定于星期二较迟时候（1月3日）举行。微软股价在星期二晚上盘前上升2.51美元，截稿时报242.33美元。

尽管特斯拉（Tesla）在它的两大市场（美国和中国）推出鲜少见的促销配套，该公司在截至2022年12月底的季度只交出40万5278辆电动车给客户，比彭博社搜集的分析师平均预测数字，即42万零760辆来得低。特斯拉股价在星期二晚上盘前下跌3.41美元，截稿时报119.77美元。

模因股票在星期二晚上盘前交易中走高；Bed Bath & Beyond股价上涨16.33％，截稿时报2.92美元，而游戏驿站（GameStop）也上涨将近2％，截稿时报18.79美元。

星期二下文我们来看看中资电动车制造商理想（Li Auto）的最新交货表现。星期二晚上盘前该股起7.16％，或1.46美元，截稿时报21.86美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Carnival Corp、亚马逊（Amazon）和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

理想（Li Auto）（纳斯达克证券交易所代码：LI）

（早报讯）中资电动车制造商开年发布的2022年12月份交货量成绩一般都表现不俗。在美市较受瞩目的蔚来（NIO）、理想（Li Auto）和小鹏（XPeng），这三家电动车制造商就总共交付4万8340辆电动车，同比增长约19％，创下有史以来最高的月度总销量。之前的月度峰值是2022年6月的4万1280辆。

在这三家电动车当中，在去年12月份表现较为特出的要算是理想了。理想以2万1233辆的交货量领先，同比增长将近51％。本文就来详细谈谈理想在去年12月份的交货表现。

根据理想刚公布的数字，公司在2022年12月的交货量再创月度交付记录，同比增长50.7％。这使公司去年第四季的交付量达到4万6319辆，同比增长31.5％。理想在2022年总交货量则同比增长47.2％，达13万3246辆。截至12月底，理想的累计交货量已经达到25万7334辆。

理想的联合创始人沉亚楠说：“我们在去年12月以2万1233辆的交货量再创月度纪录，成为中国最快突破2万辆月度交货大关的新兴新能源车制造商。理想L9和理想L8型号在12月出货量也都破万，巩固了我们在30万至50万元人民币价位的市场地位。”

截至2022年12月31日，理想在121个城市拥有288家零售店面，在223个城市拥有318家服务中心和理想汽车授权的车身和喷漆店。

在Tipranks的八名分析师中，有七名是给予理想股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价27.78美元。以隔夜的20.40美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还有36.18％的向上潜能。