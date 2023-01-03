伊朗恢复女性须在车内戴头巾规定

（早报讯）伊朗当局恢复了强制女性在车内戴头巾的规定，但违规者须面临的“惩罚”，从受到法律制裁改为警告。

法新社星期一（1月2日）报道，伊朗一名高级警员说，“纳兹尔-1”（Nazer-1）项目的新阶段正由警方在全国各地推出。“纳兹尔”在波斯语中的意思为“监视”。

伊朗当局于2020年发起纳兹尔项目，旨在约束女性在车内摘掉头巾的行为。若车内出现违反着装规定的女性时，车主就会收到短信通知，相关人员将收到警告；若再犯，当局将付诸“法律”行动。

但据社交媒体上的消息，伊朗警方似乎已取消对女性车内着装不规范的问题采取法律行动。不过，伊朗警方仍会发送警告短信，要求相关女性“尊重社会规范”，避免重犯。

由22岁库尔德族女子阿米尼引发的抗议浪潮至今未息，示威者不断高喊反政府口号与焚烧头巾，全国各地也有越来越多女性不戴头巾。

官方的约束力度似乎已有松绑之势。据悉，当地女性近期未戴头巾出入公共场所时，并未遭到道德警察的制止。道德警察的警车也开始减少在德黑兰街头出现。

伊朗总检察长蒙塔泽里此前表明，道德警察部门已被关闭。但抗议者对此说法表示质疑，称这是蒙塔泽里的即兴答复，并不是内政部发布的官方说法。

伊朗道德警察于2006年强硬派总统艾哈迈迪内贾德任内投入运作，正式名称为“指导巡逻队”（Gasht-e Ershad），任务是宣扬端庄和戴头巾的文化。