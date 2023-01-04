埃及粮食价格飙涨 民众怨声四起

（早报讯）近几个月来，埃及面对粮食价格飙涨和该国货币兑美元的汇率大幅贬值，让不少民众难以应付粮食成本上涨危机，怨声四起。

法新社报道，在开罗一家面包店，埃及民众雷哈布（34岁）说：“我以前花一埃及镑能买到的面包，现在涨价到三埃及镑……我丈夫每月赚取6000埃及镑（约325新元），以前可以维持我们一个月的开销，现在10天就已经用完了。”

埃及是一个粮食进口大国，食用油和豆类等主食价格急剧上升，为埃及1.04亿人口中的不少人带来经济压力。俄乌战事爆发也使小麦价格飙升，对埃及造成严重影响，给其外汇储备带来压力。

当地大型超市甚至限制顾客一次只可以购买三包米、两瓶牛奶和一瓶食用油。

55岁的雷达（公务员兼医院清洁工）则说，冻肉的价格也上涨超过一倍，超出她可负担的范围。一家有13口靠她养，“就算我有两份薪水，还是有很多东西不再是我买得起的了。”

通胀率高达18% 官方建议食用鸡脚引抨击

官方数据显示，截至2022年11月，通货膨胀率高达18%。埃及央行在2022年两次将埃及镑贬值。

而埃及官方建议民众食用鸡脚作为一种便宜的替代食品，在社交媒体上引起广泛嘲讽和抨击。

面对严峻的粮食成本危机，埃及近期已经向国际货币基金组织（IMF）申请30亿美元（约40亿新元）的贷款援助。