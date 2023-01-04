韩国总统：朝鲜若再次侵犯韩国领空或暂停《韩朝九一九军事协议》

（早报讯）韩国总统尹锡悦说，如果朝鲜再次侵犯韩国领空，将考虑暂停《韩朝九一九军事协议》的效力。

综合外电报道，韩国总统室公报首席秘书金恩慧星期三（1月4日）在记者会上透露，总统尹锡悦当天听取了国家安保室、国防部、联合参谋本部和国防科学研究所就朝鲜无人机反制手段进行的报告，并向国安室做出上述指示。

分析指出，尹锡悦认为朝鲜接连挑衅，事实上已令朝韩领导人在上届政府时期达成的协议沦为空文，并提出索性作废的选项。2018年签署的《韩朝九一九军事协议》，禁止无人机飞入朝鲜半岛军事分界线以西10公里内。

尹锡悦指示国防部长李钟燮，组建遂行监视、侦察和电子战等多任务的无人机部队，并在2023年内构建可量产且不易探测的小型无人机的机制。尹锡悦也要求，迅速打造“无人机克星”和无人机体系。

不过，韩国国家统一研究所的研究员洪敏告诉法新社，废除这项军事协议将“增加军事紧张局势和提高在边境地区发生实际冲突的可能。”

他说，尽管朝鲜违反了这项协议，但它仍有助于“防止重大军事冲突”。“若尹锡悦正式废除这项协议，情况可能会大不相同。”

朝鲜五架无人机上星期一（12月26日）越界进入韩国领空，飞行了整整五个多小时，其中一架甚至飞到首尔上空。韩方派出战机发射100多枚炮弹，不仅未能命中目标，一架战斗机还坠毁，让韩方陷入尴尬窘境。