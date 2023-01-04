周三美市盘前稳中偏高 重点谈美国“女股神”凯西伍德买特斯拉

星期三（1月4日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（1月4日）企稳。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升13.60点或0.35％，报3837.70点；纳斯达克100指数期货起58.20点或0.54％，报10920.80点；道琼斯指数期货则起79.00点，报33215.40点。

华尔街主要股指在2023年的第一个交易日收低。特斯拉（Tesla）和苹果（Apple）的股价显著下跌是股指的最大拖累。市场投资者都在等待联储局发布去年12月的会议纪要。

标准与普尔500指数隔夜下跌15.36点，闭市报3824.14点。重量级的道琼斯指数则跌10.88点，闭市报33136.37点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.70％或77.12点，以10862.64点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是106亿1800万股，稍微比过去20天的107亿9900万股平均成交量少。

盘前交易重点：

新闻平台The Information隔夜援引知情人士话说，微软（Microsoft）计划在今年3月之前，推出使用ChatGPT的人工智能的搜索引擎来挑战谷歌。微软股价在星期三晚上盘前下跌5.13美元，截稿时报234.45美元。

瑞士信贷隔夜对美光科技（Micron Technology）发出66.00美元的目标价，显示该股还有32.05％的潜在上涨空间，带动美光科技在星期三晚上盘前交易中上涨1.70美元，截稿时报52.07美元。

在美国股市挂牌的中概股在星期三晚上盘前上涨；阿里巴巴和京东双双在盘前涨幅超过6％。

星期三下文我们来看看美国“女股神”凯西伍德到底买了多少特斯拉（Tesla）股票。星期三晚上盘前该股起1.93美元，截稿时报110.03美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、微软、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和美光科技。截稿时，除了微软股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

尽管特斯拉在美国和中国两大市场推出鲜少见的促销配套，它在截至2022年12月底的季度仍只交出40万5278辆电动车给客户，比彭博社搜集的分析师平均预测数字，即42万零760辆来得低。（法新社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

（早报讯）电动车巨头特斯拉的股价隔夜猛挫12.24％，遭受到自2020年9月以来的最大单日百分比跌幅。但是美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）却在这一天，通过旗下的方舟投资基金进场大量吸购特斯拉股票。

根据方舟投资基金发布的每日交易报告，该基金隔夜以超过1900万美元购买了17万6112股特斯拉股票。路透社报道，特斯拉股价隔夜这么一跌，就抹去了将近500亿美元的市值，这数额相当于它竞争对手福特汽车公司（Ford Motor）的估值。

每日交易报告也显示，这是方舟投资基金连续第五天买进特斯拉股票。自去年12月中旬开始，方舟投资基金已经买了多达65万2000多股特斯拉股票。而在这个期间，特斯拉股价也下跌了超过31％。

凯西伍德隔夜是通过方舟投资基金的旗舰ARK Innovation ETF和ARK Autonomous Tech & Robotics ETF买进特斯拉股票的。这两个ETF都把特斯拉股票作为它们投资组合的第三大持有项目。

特斯拉是在星期一（2日）公布截至去年12月底的第四季交货量。公司在第四季交出了40万5278辆电动车，生产超过43万900辆电动车。彭博社搜集的分析师平均出货量预测则是42万零760辆电动车。

高盛（Goldman Sachs）分析师德莱尼（Mark Delaney）在上述交货量发布后，虽然重申了对特斯拉的“买入”评级，但却调低了特斯拉股价的目标价，从原本的235美元下调至205美元。

在Tipranks的31分析师中，有19名分析师给予特斯拉股“买进”评级，10名给予“持守”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是257.96美元。以隔夜的108.10美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还有138.63％的向上潜能。