美国众议院议长难产 特朗普敦促共和党人支持麦卡锡

（早报讯）美国众议院议长选举历经三轮投票依然“难产”，前总统特朗普星期三（1月4日）呼吁共和党人弥合分歧，支持共和党领袖凯文·麦卡锡出任议长。

法新社报道，特朗普在社交媒体上发文称：“现在是我们所有伟大的共和党众议员投票支持凯文，以完成任务并取得胜利的时候了……共和党人，不要把伟大的胜利变成巨大且尴尬的失败。”

特朗普自信地说：“麦卡锡会做得很好，甚至更好。看吧！”

麦卡锡星期二（3日）在国会众议院议长选举中三度失利。据悉，共有434名众议员参加投票，麦卡锡在首轮投票中仅获得203票，有19名共和党众议员将票投给其他人。

分析指出，麦卡锡无法顺利出任议长，是因为一些右翼共和党人认为他对特朗普不够忠诚。

虽然麦卡锡已经承诺，将对拜登的家人、政府，以及联邦调查局和中央情报局展开调查，但这番承诺无疑是把双刃剑，使他在对右派党员作出让步时，增加被温和派疏远的可能。

分析认为，麦卡锡差劲的表现，使他在三次投票中，都输给了民主党少数派领袖哈基姆·杰弗里斯（Hakeem Jeffries）。

美国国会众议院共有435个席位，当选议长须要得到简单多数支持，即获得至少218张赞成票。

目前，共和党在众议院占据222席，这意味着党内只要有超过四人反对，麦卡锡就无法当选议长。