腾讯重回全球10大最具价值公司排行榜

（早报讯）科技巨头腾讯控股（Tencent Holdings）在跌出全球10大最具价值公司排行榜的六个月后，开年再次重新入榜，反映出市场投资者对中国经济在结束三年的清零政策后的乐观态度。

腾讯控股重返全球最大公司行列也凸显了美国股市在过去一年中遭受的重创，以及它让多家美国科技巨头一个接一个市值缩水的残酷市况。例如：特斯拉（Tesla）和脸书母公司Meta Platforms等公司在股价大跌之后都已跌出排行榜的前10名。

根据彭博统计的数据，腾讯控股是在本星期三（1月4日）超越石油和天然气生产商埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp），成为全球第10大公司。在中国股市开年创下2009年以来的最佳开局走势的带动下，腾讯控股在香港上市的股票也跟着在上涨4.6％，膨胀的市值也为它拿下这个10大名次。

彭博社说，腾讯控股星期三在香港收盘时的市值约4420亿美元。虽然表现不错，但是与它在2021年1月顶峰时期的9490亿美元相比，还是差了一大截。

在进入这个10大排行榜之前，腾讯控股在去年12月初也超越了晶片巨头台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing）成为亚洲市值最高的公司。此后，腾讯控股和台积电之间的差距就一直在扩大。

腾讯控股星期三在香港股市闭市报342.87港元（约58.83新元）。星期四截稿时，该股继续上升2.930港元或0.85%，报345.80港元。

亚洲股票重新进入全球10大最具价值公司排行榜，显示投资者对中国重新开放、政策放松，以及对私营企业监管基调的软化感到乐观，而且信心也正在迅速恢复中。

在过去一个星期里，为了让中国房地产行业摆脱有史以来最严重的低迷市况，中国也批准了马云的蚂蚁集团（Ant Group）为集团旗下的消费金融部门增加105亿元人民币（约20亿新元）注册资本，这个举动让市场突然好像如沐春风般，而且也显示蚂蚁集团正在进行的整顿已经取得进展。