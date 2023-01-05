周四美市盘前微起 重点谈制药巨头强生集团分拆行动

星期四（1月5日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（1月5日）显得稳定。市场投资者在权衡中国重新开放，以及联储局最近的谨慎评论到底会对股市起着怎样的影响。

●在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升1.40点或0.04％，报3854.40点；纳斯达克100指数期货起11.30点或0.10％，报10926.10点；道琼斯指数期货则小起2.60点，报33272.40点。

●虽然标准与普尔500指数隔夜（星期三）收高，但是在联储局会议纪要发布后，股市曾出现波动交易，收市水平也低过盘中高点。会议纪要显示，虽然联储局官员们同意放慢加息步伐，但是他们仍高度关注控制通胀。

●根据路透社，市场人士现在认为，联储局在2023年2月加息25个基点的可能性是68.8％，但是市场仍普遍认为利率将会在6月份达到略低于5％的峰值。

●标准与普尔500指数隔夜上升28.83点，闭市报3852.97点。重量级的道琼斯指数则起133.40点，闭市报33269.77点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起0.48％或52.16点，以10914.80点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是113亿5000万股，比过去20天的108亿3000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●亚马逊（Amazon）隔夜宣布裁员1万7000多名员工。该股在星期四晚上盘前交易中上涨2.16美元，截稿时报87.30美元。

●云端软件公司Salesforce也在同个时候宣布裁员10％的消息。Salesforce股价也在星期四晚上盘前稍微偏高，截稿时微起0.06美元，报139.65美元。

●在美市挂牌的中概股在盘前交易中退低；在截稿时，阿里巴巴跌1.72％、京东下跌3.09％、哔哩哔哩跌2.97％，不过电动车股蔚来、小鹏和理想虽然也下跌，跌幅都较小，不到1％。

●星期四下文我们来看看美国制药业老字号强生集团（Johnson & Johnson）的最新分拆行动。星期四晚上盘前该股起0.19美元，截稿时报180.32美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、微软（Microsoft）和美国航空（American Airlines）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

这次的业务分拆行动是强生集团135年历史中最大的重组计划。（路透社）

强生（Johnson & Johnson）（纽约证券交易所代码：JNJ）

美国制药业老字号强生集团旗下的消费者部门Kenvue，隔夜正式向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称：SEC）申请成为独立上市公司。这将会是强生集团135年历史中最大的重组活动。

根据强生提交给SEC的文件，强生旗下的创可贴绷带（Band-Aid bandages）和泰诺（Tylenol）药品业务在2021年的净销售额达到151亿美元，比2020年的145亿美元还要出色。

如果一切顺利，Kenvue会在纽约证券交易所上市，股票代码将会是“KVUE”。强生集团是在一年多前，宣布把旗下业务拆分为两家独立公司的。这次如果Kenvue成功上市，这项巨大的拆分计划算是完成一半了。

在分拆后，强生剩下的就是专门制造癌症治疗和手术工具与仪器的制药和医疗设备部门了。这个部门在2021年的销售额则是接近800亿美元，远远超过它另一厢的消费者产品方面的收入。

不仅如此，强生的消费者部门现在还在面对约四万起诉讼，指控它的婴儿爽身粉和其他滑石粉产品含有石棉，引起一些消费者使用后出现皮瘤和卵巢癌。不过强生到现在还是否认了这一说法。

Kenvue在提交给SEC的文件说，在这次公开售股计划完成后，强生集团将继续拥有该公司至少80.1％的投票权。高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和摩根大通（J.P. Morgan）是这次发行股票行动的承销商。

除了强生之外，通用电气隔夜也正式分拆了它旗下的的医疗保健部门（GE HealthCare Technologies）。这个部门隔夜就开始以独立公司的身份在纳斯达克上市交易。

在Tipranks的10位分析师当中，只有四名分析师给于强生股“买进”的评级，六名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是185.50美元。以隔夜的180.13美元闭市价计算，分析师认为该股平均仅剩2.98％的向上潜能。