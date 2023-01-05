沙巴盛传可能“变天”

（早报讯）沙巴政坛近日谣传可能变天之际，民兴党主席沙菲益星期四（1月5日）突然宣布召开记者会而让这种说法更言之凿凿。不过，这场原定下午4时举行的记者会，截至晚间7时仍未举行。

据《星洲日报》报道，多名民兴党州议员、领袖及媒体已聚集在沙巴首府亚庇的一家酒店。现场也有多名与沙巴国阵有关的领袖。

社交媒体盛传沙巴国阵主席邦莫达将宣布沙巴国阵撤回对沙巴首长哈芝芝的支持，改而支持沙菲益出任首长。但这项说法一直无法核实。希盟2018年5月上台后，支持希盟的沙菲益曾担任沙巴首长，直到2020年9月29日。

哈芝芝也是沙巴土著团结党原任主席。他12月10日宣布，党领导层全面退出国民联盟主席慕尤丁领导的土著团结党，但沙巴土团党继续是沙巴人民联盟成员党。这项宣布不但成为反跳槽法生效两个月以来的首次考验，对首相安华领导的联合政府及慕尤丁领导的国盟都是一种挑战。

土团党副主席罗纳建迪2022年12月29日表示，土团党已致函要求国会下议院议长佐哈里悬空四名退党的前土团党国会议员的议席。这四名议员随即致函佐哈里，表明他们2022年11月参加全国大选时是沙巴人民联盟的直属党员，并非以土团党员身份参选，因此退出土团党并不抵触反跳槽法。