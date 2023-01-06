经济师：中国1月8日开放边境 东南亚旅游业料是最大受益者

（早报讯）经济师说，东南亚旅游业有望成为中国开放边境后的最大受益者。

路透社报道，拥有14亿人口的中国实施了长达三年的严格边境管控措施，终于将在星期天（1月8日）重开边境，料将带动大量出境旅游。而东南亚各国没有要求中国旅客提供冠病检测阴性证明，只有马来西亚和泰国表明会检测中国航班的废水。

联昌国际银行（CIMB）经济师宋诚焕（Song Seng Wun）受访时说，新近才恢复流动的中国游客料将选择“麻烦最少”，不需要进行冠病检测的旅游目的地。

澳大利亚、英国、印度、日本和美国等国家要求入境的中国旅客提供冠病检测阴性证明，但柬埔寨、印度尼西亚和新加坡等11个东南亚国家都表明，不会对中国旅客采取差别待遇。

宋诚焕说，这意味着东南亚国家将坐收渔利，“本区域的国际机场越是繁忙，对它们的经济体越是有利。”

另外，根据ITB China贸易展览会于2022年12月发布的一项调查报告，76%的中国旅行社把东南亚列为出境游恢复后的首选目的地。

根据花旗银行数据，2019年有1亿5500万中国人出境旅游，支出达2546亿美元（约3420亿新元），接近越南的国内生产总值（GDP）。花旗研究人员预计，大众旅游将于2023年第二季度开始取得“有意义的复苏”。

2019年到越南游玩的外国游客达1800万人次，其中近三分之一来自中国；而到访新加坡的国际游客中，约五分之一是中国人，消费额达6.71亿美元。

根据泰国目前的预测，2023年到访泰国的中国游客料将达到500万人次，相当于2019年1099万人次的一半。

马来西亚预计，2023年马来西亚将接待150万至200万人次的中国游客，冠病大流行前为300万人次。