拜登宣布新移民政策 杜绝陆路非法入境

（早报讯）美国总统拜登星期四（1月5日）宣布新移民政策，将扩大前总统特朗普时期实施的第42卷（Title 42）移民禁令，允许边境人员把更多通过陆路从美墨边界非法进入美国的移民迅速驱逐出境。

不过，拜登同时也宣布每个月允许来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉的最多三万人，通过空路合法入境。这四个国家的移民可根据人道保释授权申请，合法进入美国。

一些组织对拜登的宣布表示失望，指他利用特朗普时期的反移民政策，限制绝望的寻求庇护者在边境获得人道主义保护。

美国之音报道，拜登政府官员称这项计划是合法允许移民有序安全进入美国的途径，但移民权益人士反驳说，这些政策不恰当地限制了美国和国际法律保证的避难保护。

拜登在白宫记者会上说，人道保释措施将允许尼加拉瓜、古巴和海地移民在有美国财政赞助人的情况下，合法进入美国。

拜登说：“我今天宣布的这些措施不会解决我们移民系统的问题，但能够帮助我们很多。我只能在法律范围内这样做。”

美国公民自由联盟边境战略主任布雷泽（Jonathan Blazer）发表声明说，拜登承认寻求避难是合法权利，但政府在计划中继续推行反移民政策，没有恢复避难保护途径；其他移民权益人士则批评避难所涉及的赞助要求。