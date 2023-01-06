哈里自传西班牙提前发售 自爆在阿富汗夺25条人命

（早报讯）英国哈里王子西班牙文版的自传星期四（1月5日）在西班牙提前发售，哈里在这本名为“备胎”（Spare）的书中不仅大爆王室内幕，也自揭不为人知的一些秘密。

法新社引述英国媒体的报道称，哈里在自传中承认他在阿富汗担任阿帕奇直升机飞行员期间，击杀了25条人命。

这位萨塞克斯公爵两度到阿富汗塔利班控制地区执行任务，第一次是在2007-2008年，担任了两小时的“前进空中管制员”，负责呼叫空军发动空袭；第二次是在2012-2013年，负责驾驶一架攻击直升机。

现年38岁的哈里说，他对自己在阿富汗执行的任务既不感到自豪也不感到羞耻。他还说，消除目标就像从棋盘上移除“棋子”一样。

另外，根据天空新闻台星期四的报道，哈里在《备胎》中承认，他17岁就吸大麻，结果发现“一点都不好玩”。

哈里所指的似乎是他父亲、英国国王查尔斯三世带他到一家戒毒诊所，与康复中的瘾君子见面后的事。哈里当时被揭发，他未成年就开始喝酒和吸大麻。

天空新闻台引述哈里在书中的话说：“当然，我那时已经吸大麻了。一个周末参加狩猎活动时，有人让我尝试，之后我吸了多几次。”

哈里说：“没有想象中好玩，也不像其他人那样，吸大麻后感到特别快乐，但它确实让我感觉自己与众不同，这就是我的最大目标。”

“要感受。要与众不同。我当时才17岁，任何能够改变预设秩序的一切，我几乎都愿意尝试。”

哈里也在书中透露，他和哥哥、英国王储威廉曾央求父亲不要同卡米拉再婚。卡米拉现为英国王后。

哈里还揭露，2019年在他于伦敦的家中，威廉称梅根（哈里的妻子）“难相处”“无礼”“充满敌意”，他为此和威廉打了起来。

哈里在书中写道：“他抓住我的衣领，扯断我的项链，把我打倒在地。”

“我倒地时压破了我的狗的碗，我的背部被碗的碎片割伤。我在地上躺了一阵子，感到头晕目眩，我站起来后叫他滚出我家。”

查尔斯三世和威廉的发言人均拒绝对哈里的自传内容置评。