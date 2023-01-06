Bed Bath & Beyond或几周内申请破产

（早报讯）根据路透社消息，知情人士透露，在业绩销售不佳，自己也无力与大型线上或实体零售商竞争的困境困扰多时后，美国家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond Inc已经着手准备在未来几个星期内寻求破产保护。

其中一名消息人士说，Bed Bath ＆ Beyond正在考虑不支付今年2月1日到期的债务。这也是濒临破产、陷入困境的公司为保存手头上的现金而采取的典型做法。

在上述消息隔夜在市场传开后，Bed Bath ＆ Beyond的股价即刻猛挫。在收盘时，该股全日总共下滑了29.88％，闭市仅剩1.69美元。盘后该股在延长交易中继续下挫8.30％，报1.5497美元。

Bed Bath & Beyond隔夜也发布文告说，由于旗下店面的客户流量减少和货品存库水平下降，截至去年11月26日的第三季度销售额暴跌了33％。公司预计将因此蒙受3亿8550万美元的亏损。Bed Bath & Beyond预料会在下星期二（1月10日）公布第三季度业绩。

在同一份文告中，Bed Bath & Beyond也指出，破产申请可能是公司面对目前困境的其中一个解决途径。不过它说，公司目前还没有做出最后决定，而且公司现在还正在探索一系列可行的方式来解决公司销量暴跌的问题。

根据美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）备案文件，Bed Bath & Beyond有一笔约15亿美元债券是在2月1日到期的。知情人士说，该公司正在考虑不支付任何款项。如果真是如此，它就会触发30天的宽限期，然后就算是正式违约。

陷入困境的零售商通常会在年底佳节购屋热潮之后寻求破产保护，以利用近期销售提供的现金缓冲。其中一名知情人士说，如果Bed Bath & Beyond寻求破产保护，它很可能会向现有债权人寻求融资，以便让公司完成法院到时提出的重组要求。

知情人士说，Bed Bath & Beyond已聘请重整和咨询公司AlixPartners LLP帮助就解决公司财务困境的方案提供建议。除了AlixPartners之外，该公司也向Kirkland & Ellis LLP的重组律师和Lazard Ltd的投资银行家寻求专业意见。