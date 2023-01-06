周五美市盘前起落不定 重点谈蔚来召回电动车消息

星期五（1月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（1月6日）起落不定。市场人士正在为稍后公布的美国就业数据做好准备。这将会是联邦储备局货币政策是否会继续紧缩的重要指标之一。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌1.20点或0.03％，报3806.90点；纳斯达克100指数期货也跌27.40点或0.26％，报10713.80点；道琼斯指数期货则微起15.70点，报32945.80点。

华尔街主要股指隔夜（星期四）下跌，纳斯达克指数领跌。美国全国就业报告显示，去年12月私营部门就业人数增幅比预期来得高，摧毁了人们对联储局放慢加息步伐的希望。

标准与普尔500指数隔夜下跌44.87点，闭市报3808.10点。重量级的道琼斯指数则跌339.69点，闭市报32930.08点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.59％或173.58点，以10741.22点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是102亿1000万股，比过去20天的107亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

市场消息传，美国家居用品零售商Bed Bath＆Beyond Inc已经着手准备在未来几个星期内寻求破产保护，导致该股隔夜猛挫将近30％。星期五晚上盘前Bed Bath＆Beyond股价继续下滑12.43％，截稿时报1.48美元。

Costco Wholesale刚宣布去年12月份的零售业净销售额238亿美元，比去年同期的222亿4000万美元出色。Costco Wholesale股价在星期五晚上盘前上升9.23美元，截稿时报459.42美元。

特斯拉（Tesla）在中国制造的电动车12月份销量跌至五个月低点。特斯拉股价在星期五晚上盘前下跌5.70美元，截稿时报104.64美元。

星期五下文我们来看看中资电动车制造商蔚来（NIO）星期五宣布的车子回召消息。星期五晚上盘前该股下跌0.70美元，截稿时报10.16美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、英伟达（Nvidia）和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

蔚来在本月初刚发布的去年12月的交货量数字也创新纪录，达到1万5815辆电动车，其中ET5款型就有7594辆，占总交货量的48％。（路透社）

蔚来（NIO）（纽约证券交易所代码：NIO）

（早报讯）根据中国国家市场监督管理总局（China's State Administration for Market Regulation）网站上的公告，从2023年1月6日起，蔚来将召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的997辆ET5款型电动车。

根据这份公告，在发生严重的正面碰撞时，前舱的减震塔可能会在受到冲击变形后，压坏高压线束。在极端情况下，这甚至可能会导致高压线束断裂并出现短路，带来一定的安全风险。

蔚来将会为这些受影响的车辆，免费加装高强度绝缘保护套的高压线束，消除安全隐患。

这款ET5电动车是在2021年12月的“2021年蔚来日”（NIO Day 2021）上推出的，并在2022年9月30日首次交货给客户。包括电池在内，这款电动轿车的起价是32万8000元人民币（约6万4390新元），是蔚来的车队中最便宜的车型。

蔚来在本月初刚发布去年12月的交货量数字也创新纪录，达到1万5815辆电动车，其中ET5款型就有7594辆，占总交货量的48％。

尽管出现车子召回事件，在Tipranks的13分析师中，还有九名给予蔚来股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是16.14美元。以隔夜的10.86美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还有48.62％的向上潜能。