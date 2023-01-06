纳吉向联合国请愿获释 法律专家称此举徒劳

（早报讯）马来西亚前首相纳吉向联合国请愿，要求马国政府释放自己或重审SRC案，但多名法律专家称请愿举措将无疾而终。

《当今大马》星期五（1月6日）报道，资深律师哈聂夫说，国际组织必须遵守不干涉任何主权国家事务的政策。

哈聂夫说：“马来西亚法庭是独立的，不受到任何国际组织的决定、看法或意见左右。否则，这些国际组织就会违反不干预政策和侵犯主权国家的自由。”

另一名资深律师乔伊则表明，联合国“任意拘留问题工作小组”（UNWGAD）只提供不具约束力的意见，鼓励成员国效仿跟进而已。

宪法专家兼律师尼占则认为，纳吉欲通过联合国翻案的概率不高，既然大马法庭已作出最终裁决，联合国不会再审查这类请愿书。

纳吉的代表律师沙菲宜星期四（5日）下午召开记者会说，纳吉当天以线上方式提交请愿书，希望UNWGAD的五名法官裁定马国联邦法院2022年8月23日驳回纳吉上诉是不公正和有缺陷，且侵犯人权和宪法的判决。

沙菲宜指出，纳吉没有机会在联邦法院为自己辩护，就被送入监狱服刑。

2022年8月23日，纳吉在SRC国际公司4200万令吉（约1283万新元）资金挪用案终审中上诉失败，联邦法院判纳吉坐牢12年及罚款2亿1000万令吉。

纳吉当天就进入雪兰莪州加影监狱服刑至今，成为马国历来首名被控和入狱的前首相。