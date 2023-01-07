美日首脑13日会晤 两国11日共同主持安全会谈

（早报讯）美国总统拜登和日本首相岸田文雄下周将在华盛顿会晤。在美日首脑会面之前，两国外交部长和国防部长将共同主持“2023年美日安全协商委员会会议”。

路透社和美国之音综合报道，美国白宫星期五（1月6日）说，拜登和岸田文雄下星期五（13日）在白宫会面，而美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀将在下星期三（11日），与日本外交部长林芳正和日本国防部长滨田靖一在美国国务院共同主持“2023年美日安全协商委员会会议”。

国务院另发表声明说：“美日联盟是自由与开放的印太地区的持久基石。美国和日本将讨论我们对现代化联盟的共同愿景，美日联盟将应对印太地区和世界各地在21世纪的挑战。”

美国白宫上周说，拜登和岸田文雄将就经济和安全课题进行磋商。

白宫新闻秘书让-皮埃尔说，拜登和岸田文雄1月13日将讨论的课题包括朝鲜的核计划与弹道导弹项目，其他峰会议程包括：经济问题、俄罗斯入侵乌克兰、气候变化和台湾海峡的稳定。

她说：“拜登总统将重申全力支持日本最近公布的《国家安全战略》、日本担任七国集团（G7）轮值主席国，以及担任联合国安理会非常任理事国。两位领导人将庆祝美日联盟的空前力量，并将为未来一年的伙伴关系设定方向。”

拜登和岸田文雄上一次会晤，是在2022年11月的印度尼西亚峇厘岛20国集团（G20）峰会。岸田文雄此次华盛顿之行，将是他作为日本首相第一次访问美国。