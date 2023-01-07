麦卡锡或只须多争取两票 就能当选美国众议院议长

（早报讯）美国众议院共和党领袖麦卡锡星期五（1月6日）争取到多一些右翼强硬派党内同仁的支持，但依然无法在第13轮投票中达到众议院议长选举的门槛。

路透社报道，众议院再次通过了短暂休会的表决，将在美国东部时间星期五晚上10时（新加坡时间星期六上午11时）复会。

尽管连续四天遭遇滑铁卢，麦卡锡星期五说，他相信胜利已经在望。

众议院目前有434席，共和党握有222席，民主党握有212席。在星期五下午的第13轮投票中，之前一再拒绝把票投给麦卡锡的21名共和党人中，终于有15人把票投给了麦卡锡。这表示，麦卡锡只须在剩余的六名右翼强硬派中再争取至少两人的支持，他就能达到众议院议长选举门槛的218票。

然而麦卡锡在第13轮投票累计获得的总票数是214票而不是216票，原因是他有两名支持者离开了华盛顿。除非这两人在第14轮投票时返回华盛顿，否则麦卡锡需要多取得四票。

即使麦卡锡能够成为众议院议长，他的一些支持者和民主党人担心，他为了争取这个职位而做出的妥协，包括同意只须一名众议员提出要求，就可以启动移除议长职位的投票，这恐将使美国国会功能失调进一步恶化。

最坚决反对麦卡锡的共和党佛罗里达州候任众议员盖茨（Matt Gaetz）坦承麦卡锡最终会当选，但他指麦卡锡为了取得支持票而做出了许多让步，这意味着麦卡锡成为议长后将受到掣肘。

盖茨说：“可能出现的两种结果是，一是麦卡锡当不成议长，一是让我们掌握众议院规则和人事安排的话语权，约束他的权力。我们正在努力实现其中一个结果。”