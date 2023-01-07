马国反贪会逮捕两名公司董事 助查吉隆坡塔脱售案

（早报讯）马来西亚反贪会已逮捕两名拥有“拿督”头衔的公司高级董事，以协助调查马来西亚电讯公司脱售吉隆坡塔有限公司股权的案件。

“当今大马”报道，马新社星期五（1月6日）引述反贪会消息说，这两名49岁和50岁的嫌犯是负责贿赂的中间人，以及据称是收购吉隆坡塔的执行董事。两人是在反贪会总部录口供后被捕。

消息称，反贪会星期六将带两人到布城的推事庭申请延扣，并指“公司遴选过程疑涉及要求数十万令吉的贿款及赠送名表给‘上司’，以促成收购交易”。

反贪会主席阿占巴基受询时证实两人被捕，正援引《2009年反贪会法令》第16条文，调查这起案件。

2022年10月31日，马电讯将吉隆坡塔的1000万股股份，转让给综合贸易Hydroshoppe有限公司。

据悉，吉隆坡塔利润丰厚，而Hydroshoppe是不知名公司，因此这项交易备受关注。

由于这项交易是在前通讯部长安努亚掌管通讯部期间发生，因此网民质疑安努亚是否涉案，但安努亚跟这项交易撇清关系。

马电讯之后解释，由于吉隆坡塔改以旅游业为主，而马电讯希望专注于经营电讯业，因此才会卖掉吉隆坡塔的股权。

尽管如此，反贪会后来宣布调查吉隆坡塔脱售股权一案，已传召多名证人问话，并向有关方面索取文件。