共和党强硬派逆转向 麦卡锡在第15轮投票当选美国众议长

（早报讯）美国众议院议长选举峰回路转，一心要成为众议院议长的共和党领袖麦卡锡在第14轮投票难产后，坚持不放弃，呼吁“大家坐下，让我们再进行一次投票。”暂停休会动议未获通过，第15轮投票在一片混乱中紧接着举行。

《纽约时报》报道，众议院在当地时间星期五（1月6日）晚上11时50分（新加坡时间星期六中午12时50分）举行第15轮投票。

共和党这回只提名麦卡锡一人，民主党依然提名民主党众议院领袖杰弗里斯。

根据最后表决结果，麦卡锡获得216票，杰弗里斯获得212票，六人投弃权票。

美国国会党督办公室随即发布通知说，“依照第15轮众议院议长选举的投票结果，新议长麦卡锡将为全体候任众议员和众议院代表主持宣誓就任仪式。”

据悉，此前坚决拒绝投票给麦卡锡的几个共和党右翼强硬派，包括比格斯（Andy Biggs）、古德（Bob Good）、克莱恩（Eli Crane）、盖茨（Matt Gaetz）和博伯特（Lauren Boebert）都投了弃权票。

报道称，在众议院第14轮投票难产后，共和党籍前总统特朗普给盖茨打了电话。

共和党在众议院435个议席中握有222席，民主党握有213席，但一名民主党当选人在当选后去世。