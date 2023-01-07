五名沙巴巫统州议员力挺哈芝芝 促邦莫达辞职

（早报讯）马来西亚沙巴州国阵及巫统主席邦莫达向州首席部长哈芝芝“逼宫”，却引发沙巴巫统内讧。五名沙巴巫统州议员公开批评邦莫达破坏党誉，必须辞去州主席职。

这五名巫统州议员表态力挺哈芝芝的领导，强调目前不是争夺权力的时候，应专注发展沙巴经济，提升人民生活水平。

这五人是沙巴丹绒克拉莫州议员沙希尔米、班台达利州议员嘉士聂达雅、苏骨州议员詹姆斯拉迪、新都敏州议员尤索夫雅各及担巴索州议员莫哈末阿萨。

他们星期六（1月7日）发联合声明说，邦莫达等人意图推翻沙巴州政府之举，让他们感到诧异。“我们强烈谴责这样的行为，我们也促请他（邦莫达）辞去沙巴巫统主席职，因为他的所作所为已破坏党的名誉。”

声明强调，他们要维持沙巴政治稳定，拒绝任何足以带来混乱及令人民担忧的行动。“我们希望这场政治风波能尽快落幕，让沙巴可以继续发展。”

“我们重申，我们全力支持哈芝芝作为沙巴首长。”

邦莫达星期五（6日）晚上召开记者会宣布，沙巴国阵（巫统）的17名州议员撤回对哈芝芝的支持，这意味着，哈芝芝领导的沙巴人民联盟（沙盟）与沙巴国阵合组的州政府执政27个月后倒台。

邦莫达当时提到，有五名巫统州议员不赞同退出原沙州政府，但因为这是党的决定，所有巫统议员都须遵从。