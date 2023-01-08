美国费城毒品含动物镇定剂 使用者或导致截肢

（早报讯）最新数据显示，美国费城有90%以上的毒品实验样本对甲苯噻嗪（Xylazine）呈阳性。这款成瘾性极高的镇定剂将导致使用者因伤口感染面临截肢风险。

《纽约时报》星期六（1月7日）报道，持续在美国街头蔓延的甲苯噻嗪，也被称为“tranq”、“tranq dope”和“僵尸药”。这是一种动物镇定剂，使用后将陷入数小时的昏迷，还会使伤口出现焦痂（Eschar）的鳞状死亡组织；若不加以治疗，或导致截肢。

费城肯辛顿区（Kensington）是当地的非法毒品的交易中心。

除了费城外，美国纽约市有25%的药物样本对甲苯噻嗪呈阳性。但分析认为，部分州并未对甲苯噻嗪积极进行检测，因此相关药物在美国境内实际流通率仍然未知。

在肯辛顿连续吸毒13年的佩德在受访时说，为了避免甲苯噻嗪令人痛苦的戒断反应，她每天都要注射几次甲苯噻嗪。但她担心在新部位注射药物将导致新伤口，因此只能不断地在溃烂的前臂上打针。

甲苯噻嗪于1962年被开发为兽医手术的麻醉剂，存在于美国法律的灰色地带。由于该药会导致使用者出现呼吸抑制（respiratory depression）和低血压，因此停止了人体试验。

50年前，美国食品和药物管理局（FDA）批准兽医将甲苯噻嗪用作镇痛剂。甲苯噻嗪未被列为动物或人类的受控物质，所以未受到严格监控，也没有因转移或滥用而被联邦执法部门关注。