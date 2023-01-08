拜登将与墨西哥讨论移民和毒品问题

（早报讯）美国总统拜登将在星期天（1月8日）的北美领导人峰会中，与墨西哥政府就移民和毒品问题展开讨论。

法新社报道，拜登将在飞往墨西哥首都墨西哥城之前，先在得克萨斯州停留，以缓和在地的移民问题。得州正面临寻求庇护人数破纪录的情况。

分析指出，拜登与墨西哥总统洛佩斯在星期一（9日）会面时，首要议题将是移民问题。拜登的另一个优先事项是加强美墨联合，以打击美国境内猖獗的毒品贩运，尤其是芬太尼（Fentanyl）。

华府智库美洲国家对话组织（Inter-American Dialogue）高级研究员希夫特说：“在处理这两个尖锐问题方面，墨西哥是极其相关和重要的，这已经成为拜登的政治弱点。”

拜登星期四（5日）宣布将扩大前总统特朗普时期实施的第42卷（Title 42）移民禁令，允许边境人员把更多通过陆路从美墨边界非法进入美国的移民迅速驱逐出境。

不过，拜登也宣布每个月允许来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉的最多三万移民，通过空路合法入境。

北美领导人峰会将于1月9日至11日在墨西哥城举行，这将是拜登上台以来首次访问邻国墨西哥。按照计划，美国、加拿大、墨西哥三国领导人将于星期二（10日）举行三方会谈。