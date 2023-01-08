马国沙巴首长证实已获44名州议员支持

（早报讯）马来西亚沙巴首席部长首长哈芝芝证实，他已获得44名州议员的支持，超过组织州政府所须的40人最低门槛，因此他将继续担任沙巴首长。

这是沙巴国阵和沙巴民兴党上周联手策动这场“变天”行动后，哈芝芝阵营首次展现实力。沙巴国阵及沙巴巫统主席邦莫达1月6日晚间宣布，17名巫统州议员撤回对哈芝芝的支持后，沙巴人民联盟（沙盟）只剩下29名州议员。

但沙巴希盟的七名州议员，以及五名不赞同退出沙盟—沙巴国阵政府的巫统议员，隔天先后发文告表态支持哈芝芝，意味哈芝芝获得41名州议员支持。沙巴州议会共有73名民选议员和六名官委议员共79人，执政者必须获得其中至少40名州议员的支持。

哈芝芝也是沙盟主席。他星期天（1月8日）下午在首长官邸与支持他的州议员开会约一小时后的记者会说：“我得到44名州议员的支持，包括希盟、国阵巫统和沙盟的州议员。这意味着我领导的州政府仍然稳固而强大，并将继续治理沙巴。”他透露，这些议员签署的法定声明（SD）已在星期六（7日）交给州元首敦朱哈。

支持哈芝芝的44名州议员，除了沙盟29名（前土团党15名、团结党七名、立新党六名、进步党一名），还有巫统五名、沙巴希盟七名、，以及沙巴人民希望党、伊斯兰党和亲沙盟独立州议员各一名。

至于哈芝芝担任首长的州宪法争议，他建议不满者诉诸法律行动。“对州宪法的（争议），他们有什么不满，都可寻求法庭裁决。”

沙巴政府将在星期二（10日）的州议会特别会议提呈动议，寻求批准沙巴天然气供应法案，接受联邦政府把天然气供应监管权交给沙巴。到时如果进行记名投票，其实就是对哈芝芝的信任动议表决。