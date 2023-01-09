最新数据为美经济软着陆提供更多佐证

（早报讯）美国最新公布的关键经济数据显示，美国就业市场依然相当强劲，目前距离衰退还有很大的距离。但在另一方面，美国经济的支柱产业—服务业在2022年最后一个月出现大幅度下滑，增加了衰退的风险。市场对这两项矛盾的数据似乎作出了乐观的解读。

美国之音报道，美国劳工部上星期五（1月6日）公布了2022年12月的就业报告，报告说，12月美国新增工作岗位为22.3万个，超过了专家的预测。与此同时，失业率从11月的3.6%下降到3.5%。

数据显示，美国就业市场依然处于非常坚实的状态。大部分主要行业的工作机会都在增加。旅游服务业增加6.7万个工作，建筑业增加2.8万个工作。专业服务、商业服务业和信息行业出现了小幅下降。

除了12月以外，劳工部的报告还修改了2022年11月和10月份的就业数据，11月的数据从之前公布的25.6万个工作上调至26.3万个工作。10月份数字从原来的28.4万下调至26.3万。

但是，供应管理学会（ISM）1月6日发布的2022年12月服务业活动调查报告提供了一个不同的情况。占美国经济主体的服务业在12月大幅度滑坡，从11月的56.5下降至49.6，进入收缩状态。50点是荣枯线，高于50显示这个行业处于扩张状态，低于50说明该行业进入收缩阶段。

12月的数据标志着美国服务业从2020年5月开始并持续30个月的扩张期的终结，首次进入50以下。

调查报告还显示，商业活动指数和订单指数都出现了大幅下滑。

12月就业数据和当月的服务业数据对于美国经济状态来说可以说是一喜一忧。尽管美国联邦储备局为打压通胀而在2022年持续强力加息，但美国就业市场依然保持强劲态势，为美国经济在此轮加息过程中实现软着陆提供了一个重要的支撑。

但是，在美联储看来，强劲的就业市场也为美联储压制通胀上涨增加了难度，美联储有可能会因此而继续加息。

但是，服务业数据明确显示，占美国经济三分之二的服务业走软的速度超出预期，美联储从中看到了加息的效果。这或许又会促使美联储放慢加息的步调。

在这些重要数据公布的当天，美国股市出现了近期少有的大幅上涨，反映出投资人对市场前景的信心有所增强。他们或许认为，美联储加息高峰已过，此轮加息不会导致经济衰退，经济软着陆的可能性明显增加。

道指1月6日暴涨700点，标普500指数上涨87点，纳斯达克指数上涨264点。