两党罕见有共识 美众院新议长拟重点推进对北京强硬立法措施

（早报讯）美国众议院戏剧性的新议长选举已经结束，新一届国会已宣誓就职。以微弱多数领导众议院的共和党人未来两年在推进各项立法议程时，预计将遇到民主党人强而有力的挑战。不过对共和党人来说，计划针对中国采取的一些强硬立法措施，很可能成为能赢得民主党人支持、为数不多的亮点。

美国之音报道，众议院共和党领袖麦卡锡星期六（1月7日）凌晨当选为第118届美国国会众议院议长后，在院会致辞时保证，共和党掌控的众议院将以强硬态度应对来自北京的挑战。

麦卡锡说：“在中国共产党问题上，我们将成立一个跨党派的中国问题专责委员会，调查该如何将数十万个流失到中国的工作岗位带回来，我们会赢得这场经济竞争。”

麦卡锡早在2022年底国会中期选举尘埃落定后就宣布，要成立“中国事务专责委员会”，他指“中国共产党是我们此生最大的地缘政治威胁，”并指派来自威斯康星州的共和党众议员加拉格尔（Mike Gallagher）为首任主席。

麦卡锡上星期还说，共和党领导的众议院将调查2019冠状病毒的起源，并追究中国共产党当局的责任。

共和党人计划推进的对中国的强硬措施，预计至少其中一部分会得到民主党人的坚定支持。

共和民主两党都谋求减少供应链对中国的依赖、阻止中国窃取美国的知识产权、强化美国军力应对中国威胁、审视北京当局践踏人权的行为，以及强化台湾的自卫能力。

在这些问题上，众议院新议长麦卡锡与刚卸任的民主党籍议长佩洛西不谋而合。

刚出任众议院少数党领袖的民主党代表杰弗里斯，在星期天（8日）的一个电视访谈中说：“如果麦卡锡愿意努力为两党寻找共同点，他们将在众议院民主党人当中找到愿意合作的伙伴。”