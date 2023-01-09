马国联邦法院首席大法官：去年施压法官案例明显增加

（早报讯）马来西亚联邦法院首席大法官东姑麦润说，审理涉及公众利益案件法官去年面对相关方施压及恐吓等不当行为的案例，去年明显增加。她强调：“这些行为侮辱法治和司法独立。”

麦润星期一（1月9日）在“马国2023年司法年大会”开幕礼致词时说，也有些人因为不满案件的判决而强烈批评判决，但这些人的目的其实是恐吓法官。“这些都是直接冒犯法治和司法独立。他们当然应该受到谴责，确实也有许多人公开批评他们。”

麦润指出：“任何人试图通过不公平、有偏见并且经常是不开明的批评，来抹黑法院形象或诋毁法院声誉，这些都是非常要不得的。他们这么做仅仅因为他们碰巧不喜欢某些特定的判决。”

她指出，以刑事案件为例，法院将继续依法和证据的力度来决定刑责。“那些被证明有罪者将被定罪，那些没证明有罪者将无罪释放。被定罪的被告将按罪行而判处应有的惩罚，勿枉勿纵。这是我们身为法官的工作，我们决心履行职责，不理任何威胁。”

马国法官近年因判决而引起议论的事件，包括吉隆坡高庭法官莫哈末纳兹兰2020年7月28日裁定前首相纳吉面对七项刑事失信、洗钱及滥权控状罪名成立，并宣判纳吉入狱12年和罚款2亿1000万令吉（约6390万新元）。一些政治人物及经常发表争议言论的博客拉惹柏特拉，随即强烈批评莫哈末纳兹兰。