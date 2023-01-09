苏伊士运河一艘搁浅货船成功脱困

（早报讯）一艘运载乌克兰粮食的货船星期一（1月9日）在埃及苏伊士运河搁浅，不过不久后即脱困，未严重影响水上交通。

综合路透社和法新社报道，货船“M/V Glory”在通过运河时搁浅。苏伊士运河管理局使用拖船助货船脱困。追踪器VesselFinder和MarineTraffic的数据显示，这艘船是一艘悬挂马绍尔群岛旗帜的散货船。

苏伊士运河管理局主席奥萨马·拉比说，苏伊士运河的交通不受M/V Glory号搁浅的影响。这艘船的挪威船务代理公司Leth Agencies说，21艘向南行驶的船只将恢复通过运河，预计会有些许延误。

苏伊士运河管理局说，货船是因“突发技术故障”才会搁浅。

据设在土耳其伊斯坦布尔、负责监督乌克兰谷物出口的联合协调中心（JCC）称，这艘船12月25日离开乌克兰切尔诺莫斯克港（Chornomorsk），装载了6万5970公吨玉米前往中国。

由联合国、土耳其、乌克兰和俄罗斯等代表组成的联合协调中心说，这艘船上星期二（1月3日）通过检查后，获准从伊斯坦布尔出发继续航行。

苏伊士运河是世界上最繁忙的水道之一，也是欧洲和亚洲之间最短的航运路线。2021年一艘货船在运河搁浅，严重冲击全球供应链。