为帮助巴基斯坦灾后重建 联合国吁国际社会恢复大量投资

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会大量投资巴基斯坦，帮助这个“道德破产的全球金融体系”和受气候变化影响的国家，从去年毁灭性的洪灾中恢复过来。

法新社报道，古特雷斯星期一（1月9日）在日内瓦的国际会议上说：“任何国家都不应该遭受发生在巴基斯坦的事情。”这场会议希望为巴基斯坦筹集数十亿美元，以支持灾后重建。

巴基斯坦去年的洪灾造成超过1700人丧命，另有3300多万人受灾。

与总理沙里夫一同出席这场会议的巴基斯坦外交部长比拉瓦尔形容，去年的洪灾是“一场规模巨大的气候灾难”；它造成800万人流离失所，数百万英亩的农田被毁，约200万所房屋被毁，另有900万人濒临贫困。

根据巴基斯坦星期一在会议上正式提出的“韧性恢复、复原和重建框架”（Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework），它将需要163亿美元（约217亿新元）。巴基斯坦政府说，国家应该能够承担一半的费用，但呼吁国际社会资助其余费用。

美国国际发展署（USAID）副署长伊莎贝尔·科尔曼说，美国将向巴基斯坦提供1亿美元的额外资金。

法国总统马克龙在会议上说，法国准备支持巴基斯坦与金融机构的会谈，并继续提供专业知识和一些财政支持。