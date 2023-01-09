威尔士球星贝尔退役 热刺发文致敬

（早报讯）曾在西甲豪门皇家马德里和英超劲旅“热刺”托特纳姆效力的威尔士球星贝尔（Bale）在本地时间星期一（1月9日）晚上宣布退役，他说：“经过深思熟虑后，我宣布立即退出球会和国家队。”

现年33岁的贝尔在皇马和热刺效力多年，也随队赢得许多荣誉。他在2022年加盟美国职业大联盟球队洛杉矶。

贝尔选择在卡塔尔世界杯后，结束国家队和球会的职业生涯。他在社交媒体发布了这则消息，写道：“能够实现自己热爱的运动梦想，我感到无比幸运。足球确实给了我生命中一些最美好的时刻……从在南安普敦第一次接触职业足球到在洛杉矶球会的最后一次，以及在这之间的一切，我对此感到非常自豪和感激。为我的国家队效力并担任队长达到111次，真的是梦想成真的时刻。”

贝尔也在内文中感谢他曾效力的南安普敦、热刺、皇马还有洛杉矶四家球会的主帅、工作人员、队友和球迷等人。

“所以，我将带着对人生下一阶段的期待继续前行。这是一个改变和过渡的时刻，是新的冒险。”

贝尔宣布退役后，“热刺”托特纳姆官方也在第一时间表示致敬。他们配上一张贝尔年轻时比爱心的照片，写道：“谢谢你所做的一切，向你无与伦比的职业生涯表示祝贺。”

贝尔在热刺效力期间一共出场237场比赛，贡献72个进球和60次助攻。