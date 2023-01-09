威尔士球星贝尔退役 热刺发文致敬

文 /
陈芷馨

发布 / 2023年1月9日 11:48 PM

更新 / 2023年1月10日 12:30 AM

贝尔堪称是威尔士足球历史上最伟大的球星，照片于贝尔在卡塔尔世界杯小组赛对阵英格兰队前出场热身时所拍摄。（路透社）
贝尔堪称是威尔士足球历史上最伟大的球星，照片于贝尔在卡塔尔世界杯小组赛对阵英格兰队前出场热身时所拍摄。（路透社）

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（早报讯）曾在西甲豪门皇家马德里和英超劲旅“热刺”托特纳姆效力的威尔士球星贝尔（Bale）在本地时间星期一（1月9日）晚上宣布退役，他说：“经过深思熟虑后，我宣布立即退出球会和国家队。”

现年33岁的贝尔在皇马和热刺效力多年，也随队赢得许多荣誉。他在2022年加盟美国职业大联盟球队洛杉矶。

贝尔选择在卡塔尔世界杯后，结束国家队和球会的职业生涯。他在社交媒体发布了这则消息，写道：“能够实现自己热爱的运动梦想，我感到无比幸运。足球确实给了我生命中一些最美好的时刻……从在南安普敦第一次接触职业足球到在洛杉矶球会的最后一次，以及在这之间的一切，我对此感到非常自豪和感激。为我的国家队效力并担任队长达到111次，真的是梦想成真的时刻。”

贝尔也在内文中感谢他曾效力的南安普敦、热刺、皇马还有洛杉矶四家球会的主帅、工作人员、队友和球迷等人。

“所以，我将带着对人生下一阶段的期待继续前行。这是一个改变和过渡的时刻，是新的冒险。”

贝尔宣布退役后，“热刺”托特纳姆官方也在第一时间表示致敬。他们配上一张贝尔年轻时比爱心的照片，写道：“谢谢你所做的一切，向你无与伦比的职业生涯表示祝贺。”

贝尔在热刺效力期间一共出场237场比赛，贡献72个进球和60次助攻。

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