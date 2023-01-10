白宫：巴西未正式要求提供博索纳罗签证状态

（早报讯）美国白宫说，巴西政府尚未正式要求美国提供巴西前总统博索纳罗现有的签证状态。博索纳罗在卸任前两天飞到佛罗里达州。

路透社报道，美国国家安全顾问沙利文星期一（1月9日）在墨西哥城说，总统拜登预计会在这几天与巴西总统卢拉讨论巴西利亚星期天的事件，但他不确定两人具体会在几时通话。

沙利文也说，美国官员并没有和博索纳罗直接接触。

博索纳罗支持者星期天强闯巴西总统府、国会大厦和最高法院，并肆意破坏。巴西总统、国会、联邦最高法院星期一发表联合声明，称国家权力机构将团结一致，依照法律采取相关措施。

沙利文强调，美国对巴西的民主制度有信心，“我们相信巴西的民主制度能坚持下去，巴西人民的意愿将会得到尊重，通过自由选举产生的巴西领导人将治理巴西，不会被那些攻击巴西利亚政府机构的人所击败。”

同日，美国国务院说，持外交官员或国家元首的A类签证入境美国的个人，如果已不再担任公职，有责任在30天之内离境或申请更换签证类型。

12月30日抵达佛州的博索纳罗相信是持A类签证入境美国，他的总统任期在卢拉1月1日宣誓就任后结束。

美国国务院发言人普赖斯在星期一的新闻发布会上说，他无法对个人的签证状况置评，只说明了一般签证的规定。普赖斯说：“如果一个人没有理由留在美国，这个人就会被国土安全部驱逐出境。”

另据彭博社报道，巴西参议员卡列罗斯（Renan Calheiros）星期一向最高法院大法官莫赖斯（Alexandre de Moraes）提交请求，要求他下令博索纳罗立即从美国返回，为他的支持者强闯巴西利亚国家权力机构作出解释。如果博索纳罗拒绝配合调查，他要求莫赖斯发出逮捕令。

巴西多起涉及违反民主行为的调查由莫赖斯审理，他已对博索纳罗支持者发出几项逮捕令。

美国民主党众议员卡斯特罗接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，美国不应庇护“煽动国内恐怖主义的独裁者”，应该把博索纳罗送回巴西。

巴西首都国家权力机构1月8日遭博索纳罗支持者强闯，博索纳罗9日因腹部不适进入奥兰多一家医院，医生说是肠梗阻引起，并不严重。