安华建议成立沙巴团结政府 邦莫达沙菲益表欢迎

（早报讯）马来西亚首相安华建议成立一个包括所有政党的沙巴团结政府。巫统沙巴联委会主席邦莫达和沙巴民兴党主席沙菲益分别发表文告，支持安华的建议。

星洲网星期二（1月10日）报道，邦莫达说，他希望沙巴首长哈芝芝为了沙巴人民的利益与和谐，以开明的态度接受安华的建议。

邦莫达相信通过成立一个团结政府，可以降低过热的政治温度和稳定沙巴的局势。

上周，同属联邦团结政府的沙巴巫统、民兴党以及和谐党均说，自称是沙巴人民联盟（沙盟）直属党员的沙巴首长哈芝芝，已经失去大多数州议员的信任；沙巴巫统也宣布退出沙巴联合政府。

星期一（1月9日）晚上，安华和副首相阿末扎希抵达亚庇，会见沙巴巫统和沙盟的领袖，居中斡旋，以消弭沙巴政治不安局面。

安华在接近午夜举行的新闻发布会上说，他和阿末扎希提出解决沙巴政治困境的建议，最终决定由沙巴领袖定夺。

另一方面，邦莫达说，在星期二举行的州议会特别会谈，大部分沙巴巫统州议员都无法出席，因为他们要前往吉隆坡出席巫统大会。

但邦莫达也补充道，他支持星期二在沙巴州议会提呈2023年油气供应法案。

沙菲益则说，民兴党州议员无法出席州议会，但是支持相关法案。他说，民兴党需要尽快成立特别委员会，以确定团结政府领袖。