卢拉质疑巴西军警应对不力 博索纳罗称要提早回国看医生

（早报讯）巴西总统卢拉质问军方，为什么迟迟不制止呼吁军方发动政变的博索纳罗支持者。有媒体称，目前在美国佛罗里达州的博索纳罗打算提早回返巴西。

路透社报道，博索纳罗在去年10月的总统大选落败后，他的支持者就在全国各军事总部外扎营，一直呼吁军方介入并推翻卢拉。

巴西士兵星期一（1月9日）在镇暴警察的支援下，拆除在巴西利亚军方总部外驻扎了两个月的博索纳罗支持者的营地。当局说，营地里约1200人被拘留接受问话，星期天（8日）已有约300人被捕。

卢拉也指责巴西利亚警方无能和怀有恶意，并称可从照片中看到，警方引导示威者走向总统府、最高法院和国会所在的三权广场。

社交媒体的贴文也显示，此次袭击巴西国家权力中心的行动是经过精心策划。

报道称，早在上星期六（7日），博索纳罗的4000名支持者已分别搭乘100辆巴士到巴西利亚，加入在陆军总部前扎营的其他反卢拉示威者。虽然司法部长过后调动特警严阵以待，但仍然无法阻止示威者在星期天游行八公里到三权广场。

另一方面，根据美国有线电视新闻网巴西台（CNN Brasil）网站的报道，博索纳罗受访时说，他原本计划在美国待到1月底，但现在想提早回国看医生。

12月30日飞到佛州的博索纳罗，星期一因腹痛进入奥兰多一家医院。他的妻子在Instagram上说，博索纳罗是因为2018年竞选期间遇刺受伤所引起的肠痛而入院。奥兰多的医生说博索纳罗的疼痛是肠梗阻引起，并不严重，应该不需要动手术。

CNN巴西台网站引述博索纳罗的话说：“我打算提前回国，因为巴西的医生了解我的病情，知道我因遇刺受伤导致肠梗阻的问题。”