美国研究：住机场附近的儿童将接触到高浓度铅

（早报讯）美国一项耗时长达10年的研究报告指出，住在机场附近的儿童可能会在不知不觉间，接触到超出安全水平的铅。

美国《国会山报》（The Hill）报道，这项于星期二（1月10日）发表在“PNAS Nexus”期刊的研究报告称，儿童的居住地点距离机场越近，他们体内的血铅水平，超出每分升4.5微克临界值的可能性就越大。

这项研究分析了2011年至2020年，共计1万4000份六岁以下儿童的血液样本后证实，住在距离机场1.6公里或更远的儿童，体内血铅水平超过临界值的概率，比住在机场0.8公里内的儿童低21.4%。

但是，若居住在机场东边（下风）位置，儿童将有超出两倍以上的可能性，接触到高浓度铅。

研究员指出，含铅汽油是航空的标准组成部分，美国有约17万架活塞式发动机飞机使用这种燃料。

研究作者、科罗拉多州立大学经济学教授扎赫兰（Sammy Zahran）发声明说：“在一系列测试中，我们发现了一致的证据，居住在机场附近的儿童的血铅水平，被含铅航空汽油的沉积物推高了。”

扎赫兰补充说：“这表明我们应该支持限制航空铅排放的政策，以保障高危儿童。”

铅是一种累积性毒物，影响身体多个系统，特别对幼童具有危害，儿童可能通过玩具、墙壁、门框和家具等接触到含铅涂料。世界卫生组织已将铅确定为引起重大公共卫生关切的10种化学品之一。