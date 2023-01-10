奥密克戎亚变体传播迅速 世卫组织主张长途航班乘客戴口罩

（早报讯）由于冠状病毒奥密克戎最新亚型变异株XBB.1.5的传播迅速，世界卫生组织主张各国考虑规定乘客在长途航班上戴口罩。

路透社报道，世卫组织欧洲紧急事务办事处高级官员凯瑟琳·斯莫尔伍德（Catherine Smallwood）星期二（1月10日）在日内瓦的新闻发布会上说，奥密克戎亚型变异株XBB.1.5在美国迅速传播，各国应规定乘客在长途飞行等高风险环境中戴口罩，向来自这个亚型变异株广泛传播地区的乘客落实这个规定。

欧洲也发现这个变异株，目前病例少，但在持续增加。斯莫尔伍德说，各国不要只关注一个特定的地理区域，这一点至关重要。她说：“我们的建议是旅行措施应该以非歧视的方式实施”。

她补充道，这并不意味着世卫组织建议现阶段对来自美国的乘客进行检测。

与此同时，世卫组织发言人卡拉·德赖斯代尔（Carla Drysdale）在发布会上宣布，世卫组织突发事件委员会定1月27日开会，探讨冠病疫情是否仍然是全球紧急情况。

突发事件委员会负责向世卫组织总干事谭德塞提出建议，由他宣布疫情是否仍是“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。这是世卫组织的最高警戒级别。

几位主要科学家和世卫组织顾问认为，由于感染率高的中国从1月8日起取消对入境者的全员核酸检测和集中隔离要求，现在宣布疫情结束可能还为时过早。