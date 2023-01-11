五角大楼：乌军最快下周到美国俄州接受爱国者导弹操作培训

（早报讯）美国国防部宣布，乌克兰军队将到美国俄克拉荷马州接受爱国者防空导弹系统的培训，美国让乌克兰军人到美国本土受训是罕见的。与此同时，加拿大宣布，将购买一套美国防空系统，以捐赠给乌克兰。

法新社报道，五角大楼新闻秘书莱德准将星期二（1月10日）告诉媒体，乌克兰军队的爱国者防空系统训练，最快下周就在俄州锡尔堡军事基地（Fort Sill）启动。

美方将为约90至100名乌军提供训练，教导他们如何操作、维护和保养这套防空系统，整个训练预计需要几个月时间。

莱德说：“一旦投入使用，爱国者导弹将增强乌克兰的防空力量，并为乌克兰人民提供另一种能力来抵御俄罗斯持续的空袭行动。”

华盛顿上月底承诺，向乌克兰提供一套爱国者防空系统电池，以协助乌克兰反击俄军的无情空袭。

星期二，加拿大总理特鲁多在墨西哥城与美国总统拜登会面后宣布，加拿大将向乌克兰捐赠一套美国制造的先进地对空导弹系统（NASAMS），这套系统价值4.06亿加元（约4.02亿新元）。

另据路透社报道，德国外长贝尔博克星期二突然现身靠近俄罗斯边界的乌东城市哈尔科夫（Kharkiv），他向乌克兰外长库列巴承诺，德国将为乌克兰提供更多武器和“具体协助”。

贝尔博克离开数小时之后，哈尔科夫市长捷列霍夫在Telegram上说，俄军再次轰炸哈尔科夫，并敦促民众待在防空设施内。