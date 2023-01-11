法国将退休年龄逐步提高到64岁 工会1月19日开始示威抗议

（早报讯）法国政府公布退休与养老金制度改革方案，其中最关键的一项是，从现在到2030年，将法定退休年龄由目前的62岁逐渐推迟到64岁。反对这一改革措施的各工会立即宣布，1月19日为第一个抗议行动日。

法国国际广播电台和法新社综合报道，法国总理博尔内星期二（1月10日）傍晚发表电视讲话，宣布了总统马克龙敲定的退休改革计划。

依照法国政府的计划，从今年9月份起，退休年龄每年延长三个月，到本届总统马克龙任期届满的2027年，退休年龄将延至63岁零三个月，也就是说，法国人须工作43年零三个月才可领取全额退休金，然后逐年累计，至2030年，达致实现64岁退休的总目标。

另外，随之将获得全额养老金的养老分摊金缴费年限，也从42年延长到43年。

博尔内说：“我知道，改变我们的养老金制度会引发各种问题和恐惧。”她说：“我们今天提出的，是一个平衡的退休制度计划，一个公平、给社会带来进步的计划。”

博尔内指法国政府提出的退休改革方案与欧洲邻国已经实施的相似。

与欧盟多数国家相比，尽管各国退休体制不尽相同，法国合法退休年龄门槛最低。德国、比利时、西班牙的法定退休年龄为65岁，丹麦法定退休年龄为67岁。但是，对推迟既定合法退休年龄，法国民间反对声浪一直很高。根据一项最新民调，高达68%接受调查的民众反对把退休年龄推迟至64岁。

博尔内解释说："如果不采取任何措施，财政赤字将增加，这将不可避免地导致养老金领取者的购买力下降或增加税收。而我们并不希望如此。为了避免这种情况，我们将不得不逐渐延长工作时间。“

博尔内还说：“我对改革我们的退休制度引发国民担心和疑问有清醒的认识，政府要尽全力回应民众需求，并努力说服人民。”她强调，本届政府的退休改革方案的要旨是“捍卫公正和进步”。

法国左翼政党和极右翼国民阵线早已宣布，全力阻止政府推迟退休年龄。法国八大工会已准备在1月19日发起大规模反退休改革示威游行。退休改革是马克龙首次竞选总统时对法国人民的承诺，但遭遇大规模罢工后未竟其功。他将完成退休改革作为自己第二轮总统五年任期的核心使命，然而，在本届国民议会，马克龙并不拥有绝对多数。

极右翼国民阵线领导人勒庞称，国民阵线将全力“阻止”这一“不公正的改革”，激进左翼法兰西不屈服党则指这一改革方案是“严重的社会倒退”。法国总工会（CGT）领袖马丁内斯更激动地说：“我们又倒退到我们先辈的时代，也就是说，工地的活做完了，等着你的是墓地。”