美众院压倒性通过决议 成立美国与中共战略竞争特别委员会

（早报讯）美国众议院以压倒性的多数票，通过了成立一个中国特别委员会的决议，新委员会旨为制定全面策略来应对中国的挑战。

路透社报道，由共和党控制的众议院星期二（1月10日）以365票赞成、65票反对的表决结果，通过成立“美国与中国共产党战略竞争特别委员会”的议案。

所有65张反对票都来自民主党众议员，其中一些人说，他们担心共和党领导的小组会过于偏袒党派。其余146名民主党人与共和党人一起投了赞成票。

即将担任这个委员会主席的共和党众议员加拉格尔（Mike Gallagher）向美国之音透露，目前委员会还在积极筹备，预计第一场听证会最快在2月初召开。

上星期刚上任的众议院议长麦卡锡在投票前强调，美国必须正视中国共产党所构成的挑战。他说：“对于未来，我们最大的担忧就是我们落后于共产主义中国。事实是，我们对中国的依赖所构成的危险是可怕的。”

麦卡锡说：“过去数十年我们通过了各项政策，让中国加入到国际体系。但中国却输出了压迫、咄咄逼人的行为和反美主义。今天，中国的军事和经济力量不断增长，而这是以世界范围内的自由和民主为代价。”

根据决议案内容，众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会将由最多16名成员组成，其中最多七名成员在与众议院少数党领袖杰弗里斯协商后任命。委员会主席将由麦卡锡指定。