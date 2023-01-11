欧盟机构：2022年是欧洲有记录以来第二热年份

（早报讯）2022年是欧洲有记录以来第二热的年份，也是全球第五热的年份。

新华社报道，欧盟下属的哥白尼气候变化服务局星期二（1月10日）发布《2022年全球气候要闻》的报告分析，总结了去年的温度、温室气体浓度以及重大气候和天气事件等，显示欧洲和世界各地的多项温度纪录都被打破，干旱和洪水等极端天气事件影响了欧洲广大地区。

报告显示，2022年是欧洲有记录以来第二热的年份，仅次于2020年。除冰岛外，整个欧洲2022年的气温都高于1991至2020年平均水平。

2022年夏季是欧洲有记录以来最热的夏季，西欧和北欧深受数次持续且强烈的热浪事件影响。2022年冬天欧洲气温比历史平均水平高出约1摄氏度。

报告说，2022年欧洲春末和夏季异常温暖，加之多晴少雨、土壤干燥等因素，导致欧洲大陆南部和中部地区干旱严重，农业、内河航运和能源供应受到影响。极端干旱也导致欧洲西南部尤其是法国和西班牙火灾频发。

哥白尼气候变化服务局副局长伯吉斯说，2022年极端天气频发说明，我们已经在经历全球变暖的破坏性后果。这份报告提供的证据表明，为避免出现最坏的后果，需要全社会立即减少碳排放，并迅速适应不断变化的气候。

这份报告的数据还显示，2022年是全球有记录以来第五热的年份，仅次于2016年、2020年、2019年和2017年。在卫星观测数据中，二氧化碳和甲烷这两种温室气体在大气中的浓度已达有卫星记录以来最高值。如果包括其他研究数据，二氧化碳浓度已达200万年来最高水平，甲烷浓度已达80万年来最高水平。